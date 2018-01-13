В Ростове отпавшая от фуры льдина чуть не убила водителя легковушки

Вчера, 19:47

В Ростове-на-Дону отпавшая от фуры льдина чуть не убила водителя иномарки. В полиции отказались искать водителя грузового автомобиля, который не очистил конструкцию. Инцидент произошел приблизительно в 13:00 по мск и был записан на видеорегистратор.

Супруга пострадавшего водителя сообщает, что мужчина просто ехал по дороге и внезапно на лобовое стекло вылетела льдина. Она оторвалась от грузовика, едущего по встречной полосе. Как позже стало известно, лобовое стекло было полностью разбито. К счастью, сам водитель иномарки отделался лишь испугом.

Сотрудники правоохранительных органов отказались заниматься делом. Они подчеркнули, что предъявить водителю грузовика нечего. Вылетевшую льдину, которая привела к ДТП, назвали просто случайным стечением обстоятельств.