VistaNews.ru


В Ростове отпавшая от фуры льдина чуть не убила водителя легковушки

Вчера, 19:47

В Ростове-на-Дону отпавшая от фуры льдина чуть не убила водителя иномарки. В полиции отказались искать водителя грузового автомобиля, который не очистил конструкцию. Инцидент произошел приблизительно в 13:00 по мск и был записан на видеорегистратор.

Супруга пострадавшего водителя сообщает, что мужчина просто ехал по дороге и внезапно на лобовое стекло вылетела льдина. Она оторвалась от грузовика, едущего по встречной полосе. Как позже стало известно, лобовое стекло было полностью разбито. К счастью, сам водитель иномарки отделался лишь испугом.

Сотрудники правоохранительных органов отказались заниматься делом. Они подчеркнули, что предъявить водителю грузовика нечего. Вылетевшую льдину, которая привела к ДТП, назвали просто случайным стечением обстоятельств.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.