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В Астрахани водитель из Волгограда припарковал автомобиль в детской беседке

Вчера, 19:16

В Астрахани водитель из Волгограда припарковал свой внедорожник под беседкой на одной из детских площадок города. Сообщается, что таким образом мужчина решил защитить свой автомобиль от снега, который недавно выпал в городе.

Информацию о припарковавшем внедорожник водителе в социальные сети сегодня, 13 января, выложили очевидцы. На опубликованном фотоснимке видно, что водитель припарковал свой внедорожник прямо в зоне детской площадки в одном из городских дворов. Большое количество пользователей выступили с критикой в адрес автолюбителя, чья машина имеет волгоградские номера.

Люди заявляли, что для владельцев автомобилей существуют специальные парковки и предназначенные для стоянки места, а детские площадки должны остаться детям, даже и в зимнее время года.


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