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В Петербурге автомобилист отбился от сотрудника ГИБДД

Вчера, 19:15

27-летний директор фирмы из Санкт-Петербурга во время задержания травмировал сотрудника ГИБДД.

 Вчера ночью работниками государственной инспекции был остановлен автомобиль молодого человека за нарушение правил дорожного движения. Но мужчина, вместо того, чтобы выслушать разъяснение инспектором ПДД, ударил его по руке и пытался скрыться. Впоследствии предприниматель все-таки был задержан и доставлен в полицейское управление, где на него было заведено уголовное дело.

За насилие, примененное к представителю власти, согласно 318 статье Уголовного Кодекса РФ, хулигану грозит тюремное заключение сроком до 5 лет. В итоге, он получил уголовное преследование вместо лекции по безопасности дорожного движения.


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