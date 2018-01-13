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В Подольске автомобилист сбил помогавшего инвалиду человека

Вчера, 17:07

В Подольске (Московская область) невнимательный водитель иномарки сбил пешехода, помогавшего передвигаться инвалиду. После аварии нарушитель попытался скрыться, однако свидетели не дали ему этого сделать.

Скандальное ДТП имело место в микрорайоне Климовск города Подольск. Автомобилист ненароком наехал на пешехода, провожающего инвалида к воротам. Дабы избежать ответственности за свой поступок, провинившийся водитель попытался быстро развернуться и уехать с места ДТП. Однако внимательные очевидцы не дали правонарушителю далеко уехать, сообщив дорожной полиции его госномер.

Потерпевший отправился в больницу с незначительными ссадинами, а его обидчик в отделение полиции.


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