В Подольске автомобилист сбил помогавшего инвалиду человека

Вчера, 17:07

В Подольске (Московская область) невнимательный водитель иномарки сбил пешехода, помогавшего передвигаться инвалиду. После аварии нарушитель попытался скрыться, однако свидетели не дали ему этого сделать.

Скандальное ДТП имело место в микрорайоне Климовск города Подольск. Автомобилист ненароком наехал на пешехода, провожающего инвалида к воротам. Дабы избежать ответственности за свой поступок, провинившийся водитель попытался быстро развернуться и уехать с места ДТП. Однако внимательные очевидцы не дали правонарушителю далеко уехать, сообщив дорожной полиции его госномер.

Потерпевший отправился в больницу с незначительными ссадинами, а его обидчик в отделение полиции.