В Тюмени 11 свадебных автохулиганов получили штраф от ГИБДД

Вчера, 17:00

В Тюмени оштрафованы ГИБДД 11 "дерзких" водителей автомобилей, составлявших свадебный кортеж.

Водители, нарушители ПДД, в возрасте от 18 до 24-х лет в составе свадебного автопоезда из 15 автомобилей, передвигались по центру достаточно крупного города. Громко включив музыку, пренебрегая безопасностью других участников дорожного движения, молодые люди за рулем автомашин премиум-класса превышали скорость движения, выезжали на встречную полосу движения, игнорировали запрещающие сигналы светофоров, приостанавливали движение на оживленных перекрестках.

Свадебных автохулиганов установили при помощи системы видеонаблюдения. По всем нарушениям инспекторами безопасности дорожного движения были оформлены административные постановления, впоследствии подписанные виновниками «торжества».