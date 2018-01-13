В Ростове водитель городской маршрутки устроил дрифт

Сегодня, 13:59

Интернет-сообщество повеселила видеозапись дрифта в Ростове, который устроил водитель городской маршрутки. Видимо, шофер данным способом решил порадоваться выпавшему снегу.

Новое вирусное видео было запечатлено в ростовском микрорайоне Темерник. На парковке городского перевозчика «Магнит» водитель 113-й маршрутки решил продемонстрировать коллегам дрифт. В начале ролика шофер уходит в занос практически на одном месте, со временем увеличивая площадь выкрутасов.

Пользователи сети моментально начали придумывать оправдания для поступка ростовского автомобилиста. Больше всего интернет-сообществу понравилась версия с искренней радостью, спровоцированной выпадением снега. Нашлись и юзеры, раскритиковавшие сотрудника «Магнита» за использование рабочего транспортного средства не по назначению.