В Красноярске сдающая назад автоледи «впечатала» пешехода в другую машину

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В Красноярске сдающая назад автоледи «впечатала» пешехода в другой автомобиль. Инцидент произошёл 11 января в районе 10 утра на перекрёстке улиц Волгоградской и Мичурина. ДТП попало на камеры видеонаблюдения, а затем и в социальные сети.

Во время просмотра ролика можно заметить, как женщина проходила возле сдающего назад автомобиля Toyota. Когда потерпевшая оказалась у автомобиля, женщина за рулём ускорилась и начала поворачивать таким образом, что сбила пешехода. Последнего отбросило в Volkswagen, который был припаркован неподалёку. После этого Toyota «припечатала» её к стоящему рядом автомобилю. Потерпевшая упала и оказалась под колёсами остановившегося автомобиля.

Затем из Toyota вышли две автоледи и подошли к сбитой женщине. Они помогли ей подняться и стали говорить, чуть позже присоединилась и хозяйка Volkswagen. В конце беседы потерпевшая ушла.

В ГИБДД сообщили, что они информацию о данном ДТП не получали. В социальных сетях люди очень негативно отнеслись к манёврам автолюбительницы, выступив с критикой в её адрес.