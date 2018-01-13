В Одинцове пенсионер на Volkswagen сбил троих школьников

Сегодня, 10:49

Пенсионер на легковом автомобиле марки Volkswagen сбил в Одинцово (Московская область) троих школьников, переходивших проезжую часть на «зебре». Несовершеннолетние потерпевшие отделались ушибами и сотрясением мозга.

ДТП с участием иномарки Volkswagen и троих учеников 7-й Одинцовской гимназии произошло накануне на улице Неделина. Несовершеннолетние потерпевшие передвигались по пешеходному переходу, соблюдая все правила. Не заметивший подростков пенсионер не смог уйти от столкновения, сбив школьников. Выйдя из Volkswagen, провинившийся водитель первым делом начал осматривать повреждения на бампере, совершенно не переживая о самочувствии мальчиков. Первую медицинскую помощь детям оказались свидетели аварии.

С множественными ссадинами и сотрясением головного мозга малолетних потерпевших доставили в одну из больниц Одинцова. На момент госпитализации школьников пенсионер-автомобилист делал несколько звонков «важным людям». В ДТП разбираются правоохранители.