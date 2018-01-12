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В Забайкалье жизнь пятерых человек оборвалась после ДТП на дороге

Вчера, 20:55

В Забайкалье произошло масштабное ДТП с пятью погибшими. Среди жертв дорожной аварии есть даже ребенок, полиция выясняет подробности на месте происшествия.

 На дороге в Борзинском районе произошло ДТП со смертельным исходом пятерых человек, в том числе и одного ребенка. Кроме того, травмировано еще двое человек, которые доставлены скорой помощью в медицинское учреждение. Авария случилась в 23:00 по местному времени. Причиной ДТП стало столкновение двух автомобилей, среди которых SsangYong Istana и Toyota Mark II. Все пассажиры микроавтобуса погибли, так как получили травмы, несовместимые с жизнью.

Внутри салона пребывали четверо пассажиров и водитель. Среди едущих граждан оказался и ребенок, его также спасти не удалось. Повезло лишь людям из второй иномарки, они получили повреждения, но остались живы. Сотрудники ГИБДД Забайкалья выясняют подробности ДТП, чтобы дать правильную правовую оценку ситуации.


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