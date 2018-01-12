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«Украинская Мара Багдасарян» сбивает полицейских во Львове

Сегодня, 15:05

26-летняя жительница Львова Эльнара Абиева, именуемая в сети «украинской Марой Багдасарян», прокомментировала аварию со сбитыми ею полицейскими. Скандалистка не пожелала раскаиваться в содеянном, однако все равно смогла уйти от ответственности.

9 января во Львове Эльнара Абиева сбила двоих сотрудников полиции, пребывая за рулем в состоянии наркотического опьянения. Вместо следственного изолятора, «украинская Мара Багдасарян» отправилась сначала домой, а потом в магазин, автосервис и кафе, о чем свидетельствует ее Instagram. Отмечается, правонарушительница провезла 500 метров на капоте своего авто стражей порядка, пока не въехала в трамвайную колею.

Неизвестные связи помогли Абиевой уйти от ответственности. В сети она в грубой форме заявила что ей глубоко безразлично мнение окружающих. В одном из постов «украинская Багдасарян» рассказала, как «пополнила» государственную казну на 15 тысяч гривен, оплатив на них штрафы за 2 года. Шокированная общественность негодует.


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