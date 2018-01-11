В Смоленске иномарка столкнулась со "скорой" у отделения полиции

Вчера, 22:36

В Смоленске на дороге "встретились" скорая помощь и иномарка. ДТП произошло согодня на проспекте Гагарина примерно в 17:40 около отделения полиции.

По словам свидетелей, это были внедорожник марки Kia и карета скорой. На месте происшествия работают работники ДПС и устанавливают обстоятельства инцидента. В результате столкновения оба транспортных средства получили повреждения. После аварии движение на данном участке дороги затруднилось.

Кроме этого, была зафиксирована ещё одна авария. Водитель автомобиля "ВАЗ 2115" столкнулся с трамваем. Утверждается, что водитель автомобиля попросту не увидел на кольце трамвай и ударил его. При этом никто не пострадал, но вся правая сторона у Лады разворочена.