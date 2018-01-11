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В Ростове две иномарки столкнулись и врезались в остановку

Вчера, 22:14

Два легковых автомобиля иностранного производства столкнулись в ДТП на проезжей части Ростова и врезались в павильон остановки общественного транспорта. Среди пострадавших оказался один из водителей.

 Дорожный инцидент случился в районе остановки «Лесозащитная». Водитель автомобиля Toyota RAV4 проигнорировал первенство проезда своего оппонента на Suzuki, который двигался по главной дороге. В итоге машины столкнулись. От сильного удара иномарки полетели прямо в находящийся рядом павильон остановки общественного транспорта. После этого транспортное средство с 34-летним водителем ударилось в стену частного домовладения и потом остановилось.

На место ДТП прибыли полицейские и скорая. Медики засвидетельствовали травмы у 54-летнего водителя Toyota RAV4 и отвезли мужчину в больницу. В момент столкновения с конструкцией остановки пассажиров не было, так что обошлось без жертв.


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