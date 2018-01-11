В Москве водитель чудом остался жив после падения контейнера на его авто

Вчера, 21:00

Сегодня в центре Москвы произошло уникальное дорожно-транспортное происшествие, к счастью закончившееся без пострадавших и жертв. На легковой автомобиль упал контейнер с проезжающего грузовика, не причинив вреда водителю.

Как сообщают в социальных сетях очевидцы происшествия, во время резкого поворота не перекрестке грузовик «потерял» многотонный контейнер, который, соскользнув с площадки, рухнул на проезжавший параллельно легковой автомобиль. Свидетели инцидента остолбенели, когда увидели, что контейнер буквально «похоронил» под собой легковушку.

Выяснилось, что контейнер оказался пуст и по габаритам пришелся по размеру погребенному автомобилю, который оказался в пустом пространстве между стенками. Водитель был в шоковом состоянии и долгое время не желал выходить из своего убежища. Лишь приезд сотрудников ДПС вернул счастливчика в мир реальности. Обошлось без вмешательства медиков. Кстати и автомобиль почти не пострадал.