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В Петербурге скорая не разминулась с Gelandewagen у дверей супермаркета

Вчера, 20:05

В Санкт-Петербурге иномарка Gelandewagen столкнулась со спецавтомобилем скорой помощи. В результате произошедшего удара иномарку отбросило прямо к дверям супермаркета, пострадавших в ДТП нет.

Жители Петербурга 11 января стали невольными свидетелями произошедшего ДТП на перекрестке Лермонтовского проспекта и 10-й Красноармейской улицы. В дневное время едущая иномарка Gelandewagen не смогла разминуться с каретой скорой помощи. По словам очевидцев, инициатором столкновения стал именно спецавтомобиль медицинской службы. От произошедшего сильного удара раздался громкий скрежет, и кроссовер оказался непосредственно перед входом в ближайший супермаркет.

Так как в этот момент не было посетителей возле двери магазина, никто не пострадал. По словам свидетелей, страшно и подумать, чтобы могло произойти, если бы в момент разворота иномарки от столкновения в радиусе ее нахождения оказался какой-то покупатель.


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