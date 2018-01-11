Грузовик Hyundai застрял в тоннеле в подмосковном Видном

Вчера, 18:20

В подмосковном Видном произошло ЧП. Проезжая по тоннелю, грузовик Hyundai не смог выехать из ловушки. Так, чтобы помочь водителю выбраться из западни, были привлечены дополнительно специалисты.

В сети Интернет появились фото застрявшего в тоннеле большегруза. Автомобиль не смог выбраться из проезда под железнодорожными колеями в стороне Расторгуево. Об инциденте сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области. На данный момент известно, что специалисты смогли помочь водителю выбраться из каменной ловушки.

Теперь водитель большегруза будет осторожнее относиться к тоннелям и соотносить высоту машины и высоту свободного проезда. В результате освободительной операции образовалась пробка из десятка машин, которые смогли продолжить движение по дорогам спустя несколько часов.