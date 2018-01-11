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В Кирове секс втроем за рулем иномарки привел к тройному ДТП

Сегодня, 15:48

В Кирове групповой секс в салоне иномарки спровоцировал тройное ДТП. В результате дорожного происшествия пострадавшими оказались два человека. Инцидент произошёл ночью 10 января.

Мужчина, находясь в состоянии тяжёлого алкогольного опьянения, предложил пассажирке заняться оральным сексом. Женщина его предупредила, что это крайне опасно. Но его это не остановило. Вдобавок, с ними находился ещё один мужчина, который поддержал инициативу первого. В результате пьяный водитель Hyundai Solaris потерял управление над транспортным средством и врезался в сугроб. Машина, которая ехала сзади, не успела увернуться, и произошло столкновение. По предварительной версии, пострадали два человека. Их экстренно доставили в местное медицинское учреждение. Врачи оценили их травмы как средней степени тяжести.

Сейчас правоохранители занимаются выяснением всех деталей, а также устанавливают хронологию событий. Мужчине может грозить тюремный срок, а также штраф и лишение водительского удостоверения.


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