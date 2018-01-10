В Красноярском крае ДТП погибли четверо людей, среди них есть дети

Вчера, 23:58

В Красноярском крае зафиксировано ДТП со смертельным исходом. От столкновения автомобилей погибло четверо человек, среди жертв есть дети.

По оперативным данным пресс-службы ГИБДД Красноярского края, ДТП произошло 10 января на трассе Красноярск-Енисейск, в районе 30-го километра. Chevrolet Niva резко выехала на встречную полосу движения в тот момент, когда навстречу автомобилю двигался на большой скорости Lifan. От мощного удара транспортные средства практически слились воедино. На момент ДТП в салонах обеих автомобилей пребывали люди. По официальным данным погибло четверо человек. Среди жертв – двое детей и водитель, а также выжить не удалось и пассажирке второй иномарки.

В настоящий момент также стало известно, что после совершения ДТП на трассе в Красноярске возникла перестрелка между водителями на улице Щербакова. Мужчина, который был за рулем получил огнестрельные ранения и доставлен в окружную больницу.