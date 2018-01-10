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В Санкт-Петербурге в тоннеле метрополитена сломался состав

Вчера, 19:07

10 января в Санкт-Петербурге в тоннеле метрополитена поломался подвижной состав. Об этом вечером в 18:23 сообщает пресс-служба подземки.

Поломка была зафиксирована на 2-й линии поезда от "Купчино" до Петроградской". Движение до ст. "Парнас" отсутствует. По другому пути составы следуют до "Купчино" с более длинным интервалом времени. Так же сообщается, что входы внутрь временно перекрыты в связи с прегруженным количеством пассжиров на "Петроградской" и "Пионерской".

По словам очевидцев, в вагоне было слышно, как что-то треснуло и сразу пошла сильная вибрация. Машинисту пришлось выйти наружу, чтобы посмотреть, что именно там произошло.


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