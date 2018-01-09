На севере Москвы иномарка сбила мать с ребенком на коляске

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Как проинформировали сотрудники ГИБДД России по Москве, на севере столицы иномарка КИА сбила мать с ребенком, который находился в коляске. Инцидент зафиксирован на улице Дубнинская неподалеку от дома под номером 15.

По предварительным данным, сегодня, 9 января, в Москве на улице Дубнинская произошло ДТП с участием легкового автомобиля марки КИА. Водитель машины совершил наезд на женщину с ребенком, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу. Отмечается, что малыш находился в детской коляске.

На место ЧП в оперативном порядке прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. Мать не получила травм, ребенок также находился в нормальном состоянии, но для наблюдений его госпитализировали в медицинское учреждение. Стражи порядка проведут следственные проверки с целью установления обстоятельств ЧП.