VistaNews.ru


На севере Москвы иномарка сбила мать с ребенком на коляске

Сегодня, 15:17

Как проинформировали сотрудники ГИБДД России по Москве, на севере столицы иномарка КИА сбила мать с ребенком, который находился в коляске. Инцидент зафиксирован на улице Дубнинская неподалеку от дома под номером 15.

По предварительным данным, сегодня, 9 января, в Москве на улице Дубнинская произошло ДТП с участием легкового автомобиля марки КИА. Водитель машины совершил наезд на женщину с ребенком, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу. Отмечается, что малыш находился в детской коляске.

На место ЧП в оперативном порядке прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. Мать не получила травм, ребенок также находился в нормальном состоянии, но для наблюдений его госпитализировали в медицинское учреждение. Стражи порядка проведут следственные проверки с целью установления обстоятельств ЧП.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.