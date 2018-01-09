Сегодня, 14:40

В центре Ростова троллейбус сбил идущую по «зебре» девушку. Инцидент произошёл на Большой Садовой улице, возле дома № 162 в районе 9 часов утра.

Уполномоченные сотрудники ростовского областного УГИБДД рассказали, что на молодую горожанку, которая передвигалась по автодороге по отведённому пешеходному переходу, наехал 43-летний водитель троллейбуса, курсирующего по маршруту №2.

В ведомстве добавляют, что в результате дорожно-транспортного происшествия 20-летняя жительница Ростова-на-Дону получила различные травмы. С места данного инцидента её в больницу увезли врачи скорой помощи.