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В центре Ростова троллейбус сбил идущую по «зебре» девушку

Сегодня, 14:40

В центре Ростова троллейбус сбил идущую по «зебре» девушку. Инцидент произошёл на Большой Садовой улице, возле дома № 162 в районе 9 часов утра.

Уполномоченные сотрудники ростовского областного УГИБДД рассказали, что на молодую горожанку, которая передвигалась по автодороге по отведённому пешеходному переходу, наехал 43-летний водитель троллейбуса, курсирующего по маршруту №2.

В ведомстве добавляют, что в результате дорожно-транспортного происшествия 20-летняя жительница Ростова-на-Дону получила различные травмы. С места данного инцидента её в больницу увезли врачи скорой помощи.


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