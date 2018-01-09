Маршрутный «ПАЗ» врезался в центре Белгорода в Mercedes

Сегодня, 11:15

В самом центре Белгорода, следовавший по маршруту пассажирский «ПАЗ» врезался в Mercedes. При этом получил травму несовершеннолетний пассажир иномарки.

ДТП случилось среди бела дня на улице Богдана Хмельницкого. «ПАЗ», которым управлял мужчина в возрасте 49 лет, проезжал по ней в направлении Мичурина. Когда он сворачивал на Котлозаводскую, то не пропустил движущийся справа Mercedes.

В результате происшествия получены травмы 15-летним пассажиром иномарки. Сообщается, что они были достаточно лёгкими. После того, как в травмопункте подростка осмотрели медики, он был отпущен домой.

Сообщение сделано пресс-службой регионального УМВД. Отмечается, пассажиров в момент ДТП в салоне автобуса не было.