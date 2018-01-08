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На Калужском шоссе столкнулись 7 авто, есть раненные

Вчера, 20:52

Сегодня, 8 января, на Калужском шoссе случилось дорoжно-транспортное происшествие, в котором приняли участие с участием сразу семь машин. По полученным прeдварительным данным считается, что в результате данного ДТП получил травмы как минимум один человек.

Информацию о дорожно-транспортном происшествии на Калужском шоссе сообщили очевидцы. Они рассказали, что на трассе произошло столкновения сразу семи автомобилей. В сообщении добавляется, что в произошедшем ДТП мог пострадать только один гражданин, но это не окончательное число жертв.

Более подробные обстоятельства и причины произошедшего сейчас уточняются.


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