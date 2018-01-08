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В ДТП в Свердловской области погибли 3 человека. Инцидент произошёл 8 января.

В сообщении ГИБДД указано, что дорожное происшествие случилось примерно в 13:30 по местному времени на трассе, которая соединяет Екатеринбург с Тюменью. Виновниками инцидента стали иномарка KIA и отечественный ВАЗ-2112. По предварительной версии сотрудников ГИБДД, ДТП случилось из-за девушки 1997-го года рождения, которая в тот момент находилась за рулем иномарки. Она потеряла управление над своим транспортным средством, и машину вынесло на полосу встречного движения. Из-за сильного лобового столкновения двух автомобилей, на месте инцидента скончались 3 человека. В дорожном происшествии пострадавшими оказались ещё 4 человека, среди которых два несовершеннолетних.

Сейчас силовики работаю на месте происшествия, им предстоит выяснить все детали случившегося и установить хронологию событий.