Под Самарой автоледи устроила смертельное ДТП с бензовозом

Сегодня, 11:11

Под Самарой автоледи, двигающаяся на «Приоре» по трассе, устроила смертельное ДТП с бензовозом. Погиб пассажир легковушки и трое пострадавших.

ДТП случилось, когда дама 19-ти лет, управлявшаяся «Приорой», проезжала 24-й километр трассы, соединяющей Самару с Большой Черниговкой.

Юная автоледи не смогла справиться с управлением. Автомобиль занесло, и он врезался в бензовоз, который ехал впереди. К счастью он был пустым.

В то же время, это не помогло спасти жизнь молодого человека, сидевшего в «Приоре» сзади. Ему также было всего 19 лет. У других троих пассажиров легкового авто зафиксированы различные травмы.

Сейчас медики решают, необходимо ли их госпитализировать.

Возможно, одной из причин, вызвавших данное ДТП, стал сильный снегопад, который наблюдался под Самарой утром 8 января.

Сообщение сделано представителями регионального ГУ МВД.