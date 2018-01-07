В Алтае женщина на автомобиле упала в реку Катунь

Вчера, 17:48

В Горном Алтае 5 января женщина, управляя автомобилем, не справилась с управлением и улетела с обрыва в реку Катунь. Как утверждает расследование, женщина 36 лет выехала ночью на своём личном автомобиле марки Lifan X50.

Причиной данного происшествия послужила скользкая дорога. Женщина попросту обрушилась в реку с обрыва высотой 20 метров. В итоге падения, владелица транспортного средства сломала себе руку (закрытый перелом). При этом она провела несколько часов без сознания на холоде и обморозила себе стопы ног и руки.

Источники сообщают, перевёрнутую машину обнаружили жители края, и при помощи троса достали её. Пострадавшая доставлена в больницу.