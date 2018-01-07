В Торжке мотоциклист задавил сидящую на дороге женщину

Вчера, 17:23

6 января на Ленинградском шоссе в населённом пункте в Торжке женщина погибла под колёсами сбившего её мотоцикла. Как сообщается, женщина в сидячем положении находилась прям на дороге. Она получила травмы, несовместимые с жизнью, поэтому скончалась на месте ДТП.

По словам свидетелей, данный инцидент имел место в полдевятого утра. Молодой человек 25 лет двигался на мотоцикле марки "Днепр" со стороны улицы Дзержинского и буквально задавил женщину. Утверждают, что парень был в трезвом состоянии. В итоге, женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, поэтому скончалась на месте ДТП.

На данный момент специалисты устанавливают личность умершей. Так же выявляют причины, как она очутилась на данном дорожном участке.