VistaNews.ru


В Торжке мотоциклист задавил сидящую на дороге женщину

Вчера, 17:23

6 января на Ленинградском шоссе в населённом пункте в Торжке женщина погибла под колёсами сбившего её мотоцикла. Как сообщается, женщина в сидячем положении находилась прям на дороге. Она получила травмы, несовместимые с жизнью, поэтому скончалась на месте ДТП.

По словам свидетелей, данный инцидент имел место в полдевятого утра. Молодой человек 25 лет двигался на мотоцикле марки "Днепр" со стороны улицы Дзержинского и буквально задавил женщину. Утверждают, что парень был в трезвом состоянии. В итоге, женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, поэтому скончалась на месте ДТП.

На данный момент специалисты устанавливают личность умершей. Так же выявляют причины, как она очутилась на данном дорожном участке.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.