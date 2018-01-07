В ДТП в Кузбассе с участием большегруза погиб водитель

Сегодня, 11:05

В Кузбассе не смогли разъехаться грузовик Shaanxi и Hyundai Solaris. В результате столкновения, погиб водитель Hyundai, который и стал виновником ДТП. В ситуации разбираются сотрудники ГИБДД, которые прибыли на место трагедии.

В Кемеровской области в результате ДТП умер водитель-виновник. Согласно оперативным данным ГИБДД Кузбасса, управляющий легковым авто водитель не смог правильно выбрать скорость и произвел выезд на встречную полосу автопути Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк –Междуреченск. От полученных травм водитель легкового авто скончался на месте до приезда медиков на 181км трассы. Состояние здоровья второго водителя, который был за рулем большегруза, остается удовлетворительным.

Напомним, что в Питере девушка угодила под колеса авто, которое двигалось по улице улице Блюхера.