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В Рязани при столкновении маршрутки и автомобиля пострадали 8 человек

Вчера, 19:51

30 декабря, в субботу, в центре Рязани по улице Ленина на дороге столкнулись маршрутное такси и троллейбус. Об этом стало известно от информационного источника ТАСС.

Как гласят источники, инцидент произошёл возле остановки рядом с библиотекой имени Максима Горького. По изначальным данным, в результате происшествия есть пострадавшие люди в количестве 8-ми человек, которые находились в маршрутном микроавтобусе. Из них два ребёнка восьми и девяти лет.

Также стало известно, что в тролейбусе в тот момент были 20 пассажиров. Среди них пострадавших нет. Движение транспорта в месте ДТП перекрыто не было.


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