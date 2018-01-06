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В Приморье пьяный автомобилист врезался в остановку

Сегодня, 11:44

В Ханкайском районе Приморского края автомобиль Toyota Mark II протаранил автобусную остановку. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили за рулем транспортного средства 22-летнего молодого человека, который, как оказалось, находился в нетрезвом состоянии.

По словам одного из пользователей Instagram, водитель попросту протаранил остановку, смонтированную из деревянных балок. При этом постройка целиком была разрушена от удара, также пострадал и вышеупомянутый автомобиль. К счастью, людей рядом с остановкой не было, поэтому пострадавших нет.

За совершённое правонарушение водителю иномарки выпишут штраф в размере 30 тысяч рублей и лишат водительских прав сроком до двух лет. Также к этому добавят штраф за ущерб, нанесённый остановке.


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