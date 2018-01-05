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В Дагестане разбилась машина с беременной девушкой, ехавшая на похороны

Вчера, 21:52

На территории Дагестана по дороге на похороны разбилась машина. В салоне находилась беременная девушка.

Как стало известно, автомобиль иностранного производства съехал с дорожного полотна и несколько раз перевернулся. В его салоне находились пять человек. Согласно предварительной информации, погибла мать автомобилиста, еще два человека получили тяжелые повреждения.
Известно, что люди направлялись на похороны со стороны Избербаша. Как предполагается, авария произошла по причине скользкой дороги, вчера в Дагестане выпал снег. Водитель в результате потерял управление и допустил опрокидывание иномарки.

В ноябре LADA Priora на полной скорости влетела в грузовик. Удар оказался таким мощным, что легковой транспорт буквально превратился в комок металла. Водителя и пассажиров машины чуть ли не выпиливали из салона автомобиля.


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