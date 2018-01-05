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В Нижегородской области в аварии погибла 9-летняя девочка

Вчера, 21:02

Автомобильное столкновение произошло вблизи города Арзамас. Помимо девочки, пострадали ещё семь человек. По предположительным данным, виновник трагедии скрылся.

На автомобильной дороге Нижний-Новгород—Саратов 4 января 2018 года столкнулись 2 автомобиля— Opel Astra и ВАЗ-2110 около 4-х часов дня. Скорее всего, водитель Opel не смогла справиться с управлением и вылетела на встречку. В результате происшествия, все пассажиры получили травмы, а 9-летняя девочка скончалась. Она находилась в автомобиле без детского кресла, однако была пристегнута ремнем безопасности. В машине находилась еще и трехлетняя девочка, она госпитализирована.

В отечественном автомобиле ВАЗ также пострадали все пассажиры, и с серьезными травмами они были отправлены в больницу.


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