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На Урале опрокинулась фура и заблокировала проезд под Богдановичем

Вчера, 20:36

На Урале, под Богдановичем, на трассе груженная фура попала в ДТП и перевернулась. В результате получился огромный затор в движении транспорта.

В социальной сети появились фотоснимки водителей, которые попали в пробку из-за состоявшегося ДТП на территории Свердловской области. Недалеко от города Богданович, на автомагистрали перевернулась фура и заблокировала проезд другому транспорту. Кроме того, об образовавшейся автопробке сообщили и сотрудники ГИБДД Урала на своем портале, чтобы водители смогли ознакомиться с форс-мажором. Опрокинувшаяся фура находится на 94-том километре трассы «Екатеринбург-Тюмень».

В настоящее время должен приехать кран, который вызвали сотрудники ГИБДД. По словам полицейских, дорогу освободят лишь через час. Многие водители, которым приходится ожидать проезда, недовольны и высказывают свои претензии в социальной сети.


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