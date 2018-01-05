На Урале опрокинулась фура и заблокировала проезд под Богдановичем

Вчера, 20:36

На Урале, под Богдановичем, на трассе груженная фура попала в ДТП и перевернулась. В результате получился огромный затор в движении транспорта.

В социальной сети появились фотоснимки водителей, которые попали в пробку из-за состоявшегося ДТП на территории Свердловской области. Недалеко от города Богданович, на автомагистрали перевернулась фура и заблокировала проезд другому транспорту. Кроме того, об образовавшейся автопробке сообщили и сотрудники ГИБДД Урала на своем портале, чтобы водители смогли ознакомиться с форс-мажором. Опрокинувшаяся фура находится на 94-том километре трассы «Екатеринбург-Тюмень».

В настоящее время должен приехать кран, который вызвали сотрудники ГИБДД. По словам полицейских, дорогу освободят лишь через час. Многие водители, которым приходится ожидать проезда, недовольны и высказывают свои претензии в социальной сети.