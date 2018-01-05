В Омске ресторатор Скуратов попал в ДТП на такси

Вчера, 18:46

Участником ДТП в Омске стал известный ресторатор Скуратов. В результате сам мужчина не пострадал и готов приступить к работе этим же вечером.

Бизнесмен Скуратов, фамилия которого хорошо известна деятелям ресторанного бизнеса, попал в ДТП посреди Омска. В момент аварии предприниматель сидел в служебном автомобиле такси. Водитель просто засмотрелся по сторонам и в итоге произошло столкновение. Ресторатор Скуратов в социальной сети сообщил сам о ДТП. Он акцентировал внимание на том, что эта авария стала наиболее грандиозной в его жизни.

Также мужчина сообщил, что пострадавших нет, а сам он, отойдя от шока, уже может приступить этим вечером к работе. По словам шоумена, самочувствие нормальное и не требует особого беспокойства. От неприятного инцидента на дороге остались лишь тяжелые воспоминания.