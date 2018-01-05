Иномарка насмерть сбила 12-летнего мальчика под Калининградом

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Смертью 12-летнего мальчика закончилась попытка 53-летнего водителя автомобиля марки Volkswagen избежать наезда на пешехода под Калининградом. Следствие устанавливает виновника аварии.

Трагический дорожный инцидент произошел накануне вечером под Калининградом. 53-летний автомобилист на иномарке Volkswagen передвигался по освещенной автотрассе. Внезапно на пешеходном переходе показался человек. Водитель резко вильнул рулем, дабы уйти от столкновения, впоследствии поочередно протаранив металлический забор и идущего вдоль него 12-летнего мальчика. Ребенок столкновения не пережил, предположительно погибнув в момент удара.

Выяснить подробности летального ДТП предстоит калининградским правоохранителям. Устанавливается вина в аварии каждого из ее участников.