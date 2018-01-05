Школьный автобус попал в ДТП в Орловской области

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Сегодня, 5 января, утром в посёлке Хомутово, Орловская область, школьный автобус попал в ДТП. В пресс-службе регионального УМВД уточняют, что транспорт с детьми протаранил автомобиль ВАЗ-2107.

В сообщении правоохранителей говорится, что автобус перевозил детей на мероприятие. На Кооперативной улице в него врезалась автолюбительница, которая находился за рулём ВАЗа-2107. Примечательно, что легковушка была на зимней резине. Машину занесло на скользких дорогах и она врезалась в автобус марки ПАЗ.

Известно, что никто из детей, находящихся в транспорте, не пострадал. Две пассажирки были осмотрены врачами и отпущены, поскольку серьёзных травм у них не обнаружили.