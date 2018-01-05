В Ростове уснувший водитель насквозь проехал транспортное кольцо

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В Ростове-на-Дону пользователи социальных сетей живо обсуждают инцидент, произошедший в ночь на пятницу. На проспекте Космонавтов водитель иномарки уснул за рулем и насквозь проехал транспортное кольцо.

На опубликованных в социальных сетях фотографиях четко виден след от шин легкового автомобиля, который пересекает встречные линии, и заканчивается возле клумбы. Как сообщили очевидцы происшествия, комментируя снимок, водитель заснул за рулем и проснулся лишь тогда, когда автомобиль подскочил после удара о бордюр клумбы, расположенной в центре кольца.

Пользователи писали, что только чудо спасло водителя, а также людей, находящихся на остановке общественного транспорта, расположенной напротив цветника. Буквально накануне в Ростове-на-Дону около четырех часов вечера водитель иномарки едва не сбил молодую женщину с детской коляской. Мама переходила дорогу, соблюдая правила, на разрешающий сигнал светофора. Нарушитель скрылся, его ищут правоохранители.