В Москве пассажирский автобус врезался в столб, травмировались 2 человека

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В Москве продолжают случаться травматические дорожно-транспортные происшествия с участием пассажирских автобусов. Новая авария, покалечившая 2 пассажиров, имела место рано утром 5 января возле железнодорожной станции «Петровско-Разумовская».

Пассажирский автобус протаранил бетонный столб возле московской ж/д станции «Петровско-Разумовская», сообщают в сети свидетели аварии. По меньшей мере 2 человека, пребывавшие в салоне транспортного средства, получили травмы и нуждаются в госпитализации.

К месту ДТП стягиваются кареты скорой и наряды правоохранителей. Причина и виновник столкновения пассажирского автобуса со столбом в настоящее время неизвестны.