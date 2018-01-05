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В Мексике погибли 9 человек в аварии с микроавтобусом

Сегодня, 11:09

В Халиско (штат Мексики) в четверг случилось дорожно-транспортное происшествие, вследствие чего со своего маршрута сошел микроавтобус и погибли девять человек.

 По словам представителей службы гражданской защиты, машина с едущими в ней работниками сельского хозяйства, перевернувшись, упала с моста в водохранилище. Происшествие случилось на трассе, соединяющей города Аутлан и Эль-Грульо.
Семь пассажиров были серьезно ранены, а девять погибли, не дождавшись скорой помощи. По предварительной информации, автокатастрофа случилась из-за того, что водитель по каким-то причинам потерял контроль над управлением.
Подробные обстоятельства трагедии до сих пор выясняются.


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