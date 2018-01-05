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Украинская модель впала в кому после ДТП в Лос-Анджелесе

Сегодня, 09:26

Модель украинского происхождения Елизавета Кузьменко впала в кому после участия в жутком ДТП, случившемся в Лос-Анджелесе.

 В дорожно-транспортное происшествие, что произошло в Лос-Анджелесе, девушка попала совместно с фотографом Натальей Кордано. В результате аварии Кузьменко получила многочисленные переломы костей лица, черепно-мозговую травму и повредила печень. С места происшествия она была срочно госпитализирована. Находясь в больнице, девушка впала в кому.
Также известно, что общее количество пострадавших в той жуткой аварии достигает шесть человек. Как выяснилось, виновником ДТП стал водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Он протаранил такси, в котором ехали девушки, после чего предпринял попытки уехать с места происшествия, но его задержали свидетели аварии. Они в свою очередь передали нарушителя полицейским.
Близкий друг Кузьменко Кирилл Дубровин опубликовал информацию в социальных сетях с просьбой помочь пострадавшей.


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