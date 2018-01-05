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В центре Москвы столкнулись 6 легковых авто

Сегодня, 09:08

На Третьем транспортном кольце в Москве столкнулись 6 легковых автомобилей. Все участники ДТП отделались ссадинами и легкими испугами.

Согласно сообщениям очевидцев в социальных сетях, массовая авария в Москве произошла на Третьем транспортном кольце. При неустановленных обстоятельствах сразу 6 легковушек протаранили друг друга. Все участники аварии отказались от госпитализации, сославшись на незначительные травмы и легкий испуг.

Виновника ДТП предстоит определить правоохранителям. Профильные ведомства ликвидируют последствия аварии.


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