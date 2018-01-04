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В Петербурге на Московском шоссе иномарка насмерть сбила пешехода

Вчера, 23:10

В Пушкинском районе на Московском шоссе в Петербурге водитель не успел затормозить перед молодым человеком, переходившим дорогу в неположенном месте, итогом стала смерть пешехода. О данном событии сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

 Сегодня, в четверг 4 января возле дома № 90 по Московскому шоссе в Петербурге автомобиль Kia Rio под управлением 25-летнего водителя сбил 33-летнего пешехода. Отмечается, что мужчина переходил дорогу вне зоны перехода.

Пострадавший скончался от полученных травм прямо на месте дорожно-транспортного происшествия. По факту произошедшего ведутся следственно-оперативные мероприятия.


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