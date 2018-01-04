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В Москве житель Таджикистана погиб под машиной полицейского на МКАД

Вчера, 21:13

В среду вечером в Москве гражданин Таджикистана погиб под колёсами авто полицейского, перебегая МКАД. Информацию публикуют столичные СМИ, ссылаясь на данные от правоохранительных органов.

Инцидент зафиксирован около 22:30 на развороте с внешнего кольца на внутреннее на 40-м км МКАД. Старший сержант 26 лет, двигаясь на Mazda 3, совершил наезд на 20-летнего приезжего из Таджикистана, который, по установленным данным, пересекал трассу в неположенном месте.
Травмы пешехода оказались несовместимы с жизнью, он скончался на месте, несмотря на приезд медиков. Подробности инцидента уточняются.


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