В Москве житель Таджикистана погиб под машиной полицейского на МКАД

Вчера, 21:13

В среду вечером в Москве гражданин Таджикистана погиб под колёсами авто полицейского, перебегая МКАД. Информацию публикуют столичные СМИ, ссылаясь на данные от правоохранительных органов.

Инцидент зафиксирован около 22:30 на развороте с внешнего кольца на внутреннее на 40-м км МКАД. Старший сержант 26 лет, двигаясь на Mazda 3, совершил наезд на 20-летнего приезжего из Таджикистана, который, по установленным данным, пересекал трассу в неположенном месте.

Травмы пешехода оказались несовместимы с жизнью, он скончался на месте, несмотря на приезд медиков. Подробности инцидента уточняются.