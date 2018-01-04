В Москве шесть человек пострадали в ДТП на Киевском шоссе

В Москве в ДТП, произошедшем на Киевском шоссе, пострадали шесть человек. Среди них есть дети.
Сведения приведены экстренными службами столицы. Согласно предоставленным данным, на этой трассе произошло столкновение двух легковушек в районе Новой Москвы.
Для эвакуации пострадавших задействовали возможности двух медицинских вертолётов. О состоянии пострадавших пока не сообщается.
Известно место, где произошёл инцидент. Он случился на участке шоссе, проходящем между населёнными пунктами Киевский и Рассудово.
Первый из прилетевших вертолётов забрал на борт пострадавших детей. Второй, прилетевший почти сразу же, принял взрослых.
Причина ДТП устанавливается.