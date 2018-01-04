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СК ХМАО разыскивает свидетелей ДТП в Югре, повлекшего 10 смертей

Сегодня, 12:07

Следственный комитет разыскивает свидетелей дорожного происшествия в Ханты-Мансийском районе, в результате которого погибли 10 человек, четверо из которых являются детьми.

В сообщении комитета с целью получения дополнительной информации о происшествии следователи обращаются ко всем неравнодушным людям, которые являются свидетелями аварии. Для оказания помощи в следствии необходимо позвонить по указанному номеру телефона. Помимо этого, в случае, если у кого-то имеется запись момента автокатастрофы с видеорегистратора либо места аварии сразу после случившегося, также необходимо обратиться по телефону.
Напомним, в среду текущего года на 159-м км трассы "Ханты-Мансийск-Нягань" произошло страшное ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля Renault Duster  и Mazda 6. Погибло шестеро взрослых и четверо маленьких детей.
По данному факту возбуждено уголовное дело, которое рассматривается следователями по особо важным делам.


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