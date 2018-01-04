Водитель оставил умирать пешехода в Башкортостане

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1 января вечером на дороге Бирск – Чирша-Тартыш произошло ДТП. Участниками стали пешеход и водитель «ВАЗ-2108». Сбив, гуляющего по дороге 34-летнего жителя Бирска, водитель укрылся с места событий. Госавтоинспекция вычислила авто по оставленным уламкам. Ведется расследование.

Госавтоинспекция в Башкортостане сообщает о ДТП с летальным исходом. Согласно данным, водитель «ВАЗ-2108» произвел наезд на пешехода, находившегося по центру проезжей части. В результате столкновения, 34-летний пострадавший умер в карете скорой помощи. Водитель скрылся с места событий.

По предварительной информации ему 18 лет, однако местный житель Динар Гильмутдинов сообщает, что ему 59 лет. Информацию уточняют полицейские. Авария зафиксирована на отрезке автопути Бирск – Чирша-Тартыш. На месте ДТП найдены косвенные улики: части побитой «десятки».