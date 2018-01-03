В Уфе из-за пьяного пассажира такси протаранило отделение полиции

Вчера, 23:15

Пьяный пассажир спровоцировал протаранивание такси здания полиции в Уфе. Пострадавших от ДТП не зафиксировано, полицейские проводят расследование.

По сообщению сотрудников полиции, которые на момент столкновения транспортного служебного средства, принадлежащего службе такси, находились в здании полицейского отделения Октябрьского района Уфы, водителя в салоне не было. Таксист, взяв заказ, подъехал к полицейскому участку и покинул автомобиль. Как только сотрудник такси скрылся за дверями участка, пассажир решил самостоятельно доехать к месту своего назначения.

Будучи в нетрезвом состоянии, мужчина перепутал педали, и автомобиль стал неуправляем. После этого иномарка такси протаранила стену полицейского отделения. Пострадавших в содеянном не зафиксировано. Оперативники выясняют степень вины инициатора ЧП. Вероятнее всего, если окажется, что мужчина был неадекватен с каким-то умыслом, его ожидает административное взыскание.