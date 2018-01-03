VistaNews.ru


В Уфе из-за пьяного пассажира такси протаранило отделение полиции

Вчера, 23:15

Пьяный пассажир спровоцировал протаранивание такси здания полиции в Уфе. Пострадавших от ДТП не зафиксировано, полицейские проводят расследование.

 По сообщению сотрудников полиции, которые на момент столкновения транспортного служебного средства, принадлежащего службе такси, находились в здании полицейского отделения Октябрьского района Уфы, водителя в салоне не было. Таксист, взяв заказ, подъехал к полицейскому участку и покинул автомобиль. Как только сотрудник такси скрылся за дверями участка, пассажир решил самостоятельно доехать к месту своего назначения.

Будучи в нетрезвом состоянии, мужчина перепутал педали, и автомобиль стал неуправляем. После этого иномарка такси протаранила стену полицейского отделения. Пострадавших в содеянном не зафиксировано. Оперативники выясняют степень вины инициатора ЧП. Вероятнее всего, если окажется, что мужчина был неадекватен с каким-то умыслом, его ожидает административное взыскание.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.