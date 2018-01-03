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В Воронеже раскритиковали автора фото раздавленной автобусом женщины

Вчера, 21:58

В Воронеже на улице Димитрова маршрутный автобус раздавил женщину. Очевидец зафиксировал это на фото и выложил его в соцсети, где подвергся критике возмущённых горожан.

По предварительным сведениям, наезд при переходе дороги на женщину совершила маршрутка под номером 41. Некоторые очевидцы уверяют, что женщина шла по "зебре" в тот момент, когда горел зелёный свет для пешеходов. Заключения правоохранителей по данному инциденту пока нет, ведётся расследование обстоятельств трагической смерти женщины под автобусом.
В соцсетях горожане Воронежа призывают друг друга не спорить по поводу этого ДТП, пока не появятся официальные комментарии полиции. Также комментаторы практически единодушно осудили автора страшного фото с телом женщины под колёсами автобуса. По их мнению, делать подобные снимки и выкладывать их в соцсетях ради лайков и комментариев - безнравственно.


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