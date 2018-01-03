По факту ДТП в ХМАО с 10 жертвами возбуждено уголовное дело

Вчера, 19:31

Александр Бастрыкин, руководитель Следственного комитета Российской Федерации, распорядился установить все обстоятельства ДТП, которое сегодня вечером произошло в Ханты-Мансийском округе, в результате которого погибли 10 человек, из них четверо были несовершеннолетними.

По его поручению, на место происшествия будет организован выезд группы следователей и криминалистов. Они должны будут разобраться во всех фактах случившегося и в случае обнаружения оснований ходатайствовать перед представителями прокуратуры о передаче уголовного дела в свое производство для проведения дальнейшего расследования.

Вечером среды на 158-м километре автомобильной трассы "Ханты-Мансийск - Нягань" произошло столкновение двух легковых машин марки Mazda 6 и Renault Duster. По информации от представителей местного УМВД, данная авария привела к смерти 10 человек, из которых четверо были детьми. По факту данного происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и использования транспортного средства.