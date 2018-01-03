Больше 50 человек привлечены к ликвидации последствий ДТП в ХМАО

Вчера, 18:05

Больше, чем 50 человек примут участие в ликвидации последствий удара двух автомобилей в ХМАО. МЧС уведомляет, для того, чтобы справиться с последствиями аварии, всего задействовали 50 человек и более 10 единиц техники.

Сообщают, что движение автотрафика на шоссе временно закрыто. Ещё ранее журналисты отмечали, что в этом происшествии в ХМАО есть погибшие, десять человек, из них четверо - дети.

Также ранее поступало сообщение, что в Югре был задержан пьяный водитель, вследствие чего он был арестован и приговорён к определённому сроку в тюрьме.