В центре Хабаровска трамвай с пассажирами загорелся на ходу

Вчера, 17:41

Как проинформировали сотрудники ГУ МЧС России по Хабаровску, трамвай с пассажирами загорелся прямо на ходу. Инцидент зафиксирован на перекрестке Уссурийского бульвара и улицы Шеронова.

Предварительно установлено, около 20:15 трамвай неожиданно загорелся во время следования по установленному маршруту. Пассажиры, увидев возгорание, в самостоятельном порядке смогли покинуть салон. Спустя четыре минуты на место ЧП прибыли сотрудники пожарной службы, пожар полностью ликвидировали уже к 20:32.

Установлено, что площадь возгорания составляет два квадратных метра. В результате практически полностью сгорели отделка внутри, пол и моторное отделение. Пострадавших среди пассажиров нет. В тушении пожара участвовали восемь работников МЧС Хабаровска и две единицы специализированной техники, причины будут установлены посредством следственных мероприятий.